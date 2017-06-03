“Продайте кепку и накормите голодных”: Королевская в дорогущем прикиде запела о бедности

Депутат от “Оппозиционного блока” Наталья Королевская засветилась в Верховной Раде в кепке одного из самых дорогих брендов мира.О том, что Украина является одной из самых бедных стран в мире, Королевская рассказала в ролике, который опубликовала на своей странице в Facebook.в нем же она заявила, что в стране необходимо поднять пенсии и другие социальные выплаты. При этом на ней была кепка одного из самых известных и дорогих брендов – Yves Saint Laurent. Стоит такой аксессуар около 4500 гривен.Пользователи социальных сетей живо обсуждают спортивный костюм и кепку народного депутата, а также шутят, что это подделки, поэтому она и жалуется в видео на бедность.Как сообщалось ранее, Наталья Королевская презентовала в Давосе платформу «Женщины за мир», насквозь пронизанную сепаратистским духом.В сети публиковали фото шикарного особняка, в котором проживает Королевская под Киевом. По оценкам экспертов, подобное жилье стоит приблизительно два миллиона долларов. Сама Королевская уверяет, что особняки арендуют ее родители.Источник: PolitekaПодписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий...