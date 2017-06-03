| | “Продайте кепку и накормите голодных”: Королевская в дорогущем прикиде запела о бедности
Социум

“Продайте кепку и накормите голодных”: Королевская в дорогущем прикиде запела о бедности

“Продайте кепку и накормите голодных”: Королевская в дорогущем прикиде запела о бедности

Депутат от “Оппозиционного блока” Наталья Королевская засветилась в Верховной Раде в кепке одного из самых дорогих брендов мира.
О том, что Украина является одной из самых бедных стран в мире, Королевская рассказала в ролике, который опубликовала на своей странице в Facebook.
в нем же она заявила, что в стране необходимо поднять пенсии и другие социальные выплаты. При этом на ней была кепка одного из самых известных и дорогих брендов – Yves Saint Laurent. Стоит такой аксессуар около 4500 гривен.
Пользователи социальных сетей живо обсуждают спортивный костюм и кепку народного депутата, а также шутят, что это подделки, поэтому она и жалуется в видео на бедность.
Как сообщалось ранее, Наталья Королевская презентовала в Давосе платформу «Женщины за мир», насквозь пронизанную сепаратистским духом.
В сети публиковали фото шикарного особняка, в котором проживает Королевская под Киевом. По оценкам экспертов, подобное жилье стоит приблизительно два миллиона долларов. Сама Королевская уверяет, что особняки арендуют ее родители.
“Продайте кепку и накормите голодных”: Королевская в дорогущем прикиде запела о бедности

“Продайте кепку и накормите голодных”: Королевская в дорогущем прикиде запела о бедности

“Продайте кепку и накормите голодных”: Королевская в дорогущем прикиде запела о бедности

“Продайте кепку и накормите голодных”: Королевская в дорогущем прикиде запела о бедности

“Продайте кепку и накормите голодных”: Королевская в дорогущем прикиде запела о бедности

“Продайте кепку и накормите голодных”: Королевская в дорогущем прикиде запела о бедности

“Продайте кепку и накормите голодных”: Королевская в дорогущем прикиде запела о бедности

Источник: Politeka

Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий...

Еще по теме

Королевская частично утратила зрение вследствие нападения в Одессе

Королевская частично утратила зрение вследствие нападения в Одессе

3-06-2017, 22:41
Читать
Появилось видео, как Королевскую облили зеленкой

Появилось видео, как Королевскую облили зеленкой

3-06-2017, 04:20
Читать
Новый макияж: в сети шутят из-за фото облитой зеленкой скандального депутат ...

Новый макияж: в сети шутят из-за фото облитой зеленкой скандального депутат ...

2-06-2017, 19:11
Читать
Королевская голосовала в парламенте, не выходя из дома

Королевская голосовала в парламенте, не выходя из дома

13-07-2016, 14:01
Читать
Наталья Королевская уверяет, что ездит на общественном транспорте

Наталья Королевская уверяет, что ездит на общественном транспорте

25-02-2016, 22:23
Читать
ГПУ закончила допрос Королевской

ГПУ закончила допрос Королевской

5-11-2015, 11:47
Читать
Социум

Редактор раздела Социум
Написать на e-mail