| | Брови в виде рыбьих хвостов: новый бьюти-тренд
Социум

Брови в виде рыбьих хвостов: новый бьюти-тренд

Брови в виде рыбьих хвостов: новый бьюти-тренд

Автором оригинальной идеи стала американская визажистка и бьюти-блогер Худа Каттан. Свои снимки с бровями в виде рыбьих хвостов она опубликована в Instagram.
Американская бьюти-блогер и визажист Худа Каттан показала на своей Instagram-странице новый тренд в области макияжа. Девушка придала бровям форму рыбьих хвостов. Пост с фото за сутки собрал почти четверть миллиона лайков.
На снимках видно, что Худа разделила брови на две части, чтобы они походили на плавники. Одна часть направленя вверх, а направление другой остается неизменным.
Позднее выяснилось, что снимки являются фейком и были созданы с использованием фоторедактора.  Тем не менее, многие визажисты уже взяли себе на заметку эту идею и реализуют при помощи карандаша.
Ранее сообщалось, что в Сети получили популярность брови в форме молний. Новый бьюти-тренд подхватили пользовательницы Instagram.

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