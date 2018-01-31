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Шоу-Биз и культура

Сашу Гобозова приняли на проекте не так, как он рассчитывал

Александр Гобозов возвращался на проект как к себе домой, ведь он много лет был «звездой» эфиров, его знает вся страна, как и его истории любви, включая страстный роман с Эрикой Кишевой. 35-летний Саша был уверен, что действующие участники проникнутся к нему глубоким уважением только за былые заслуги, однако нынешняя молодежь оказалась не настолько глупа и принялась бунтовать против бывших авторитетов.
Первым испытанием для Гобозова стал тот самый «Разбор», куда пригласили Эрику Кишеву, однако при помощи шантажа мужчине удалось убедить продюсеров не пускать в эфир позорные кадры. Но уже на другой день Сергей Кучеров попытался заставить Александра ответить за свои слова, чтобы тот не думал, что его истерики и побеги со съемочной площадки будет кто-то терпеть. А недавно зрители стали свидетелями отвратительнейшей сцены, когда «поборник чистоты и света» начал бороться за порядок на общей кухне, и в порыве гнева испортил куртку Алексею Кудряшову и даже накинулся на него с кулаками, тем самым пытаясь доказать, что негласным хозяином на Дом 2 является именно он.
Сашу Гобозова приняли на проекте не так, как он рассчитывал

Расплата за столь ужасное поведение, за которое его не пожурила даже всегда справедливая Ксения Бородина, наступила уже сегодня, а поставила на место зазвездившегося продавца банок Юлия Ефременкова. В какой-то момент Александр Гобозов вновь почувствовал себя знатоком человеческих душ, поэтому взялся учить Юлю тому, как необходимо относиться к мужчине, чтобы тот всегда был счастлив. Саша что-то вещал об уважении, женских обязанностях, которые включают в себя весь перечень услуг домработницы, повара и высококвалифицированной клининговой компании, и, конечно же, в пример поставил самого себя. Смеялись все, даже грустная Ефременкова, которая очень переживает за здоровье своей бабушки. В итоге Юля напомнила Гобозову его «счастливую» супружескую жизнь, когда он изменял своей жене, пил, тратил все деньги, поднимал на нее руку и прочее. А на все аргументы о том, что это все в прошлом, а сейчас он изменился, ответила тем, что буквально неделю назад Александр коварно предал Екатерину Зиновьеву, за пару часов променяв ее на другую. В итоге мужчине не оставалось ничего делать, как просто покинуть общую кухню под общий хохот ребят, предварительно назвав свою мать врушкой. Еще несколько подобных сцен, и Гобозов займет пустующее место Дмитрия Дмитренко, на что он сам явно никак не рассчитывал.
[Автор: Аноним]...

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