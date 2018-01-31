Сашу Гобозова приняли на проекте не так, как он рассчитывал

Александр Гобозов возвращался на проект как к себе домой, ведь он много лет был «звездой» эфиров, его знает вся страна, как и его истории любви, включая страстный роман с Эрикой Кишевой. 35-летний Саша был уверен, что действующие участники проникнутся к нему глубоким уважением только за былые заслуги, однако нынешняя молодежь оказалась не настолько глупа и принялась бунтовать против бывших авторитетов.Первым испытанием для Гобозова стал тот самый «Разбор», куда пригласили Эрику Кишеву, однако при помощи шантажа мужчине удалось убедить продюсеров не пускать в эфир позорные кадры. Но уже на другой день Сергей Кучеров попытался заставить Александра ответить за свои слова, чтобы тот не думал, что его истерики и побеги со съемочной площадки будет кто-то терпеть. А недавно зрители стали свидетелями отвратительнейшей сцены, когда «поборник чистоты и света» начал бороться за порядок на общей кухне, и в порыве гнева испортил куртку Алексею Кудряшову и даже накинулся на него с кулаками, тем самым пытаясь доказать, что негласным хозяином на Дом 2 является именно он.Расплата за столь ужасное поведение, за которое его не пожурила даже всегда справедливая Ксения Бородина, наступила уже сегодня, а поставила на место зазвездившегося продавца банок Юлия Ефременкова. В какой-то момент Александр Гобозов вновь почувствовал себя знатоком человеческих душ, поэтому взялся учить Юлю тому, как необходимо относиться к мужчине, чтобы тот всегда был счастлив. Саша что-то вещал об уважении, женских обязанностях, которые включают в себя весь перечень услуг домработницы, повара и высококвалифицированной клининговой компании, и, конечно же, в пример поставил самого себя. Смеялись все, даже грустная Ефременкова, которая очень переживает за здоровье своей бабушки. В итоге Юля напомнила Гобозову его «счастливую» супружескую жизнь, когда он изменял своей жене, пил, тратил все деньги, поднимал на нее руку и прочее. А на все аргументы о том, что это все в прошлом, а сейчас он изменился, ответила тем, что буквально неделю назад Александр коварно предал Екатерину Зиновьеву, за пару часов променяв ее на другую. В итоге мужчине не оставалось ничего делать, как просто покинуть общую кухню под общий хохот ребят, предварительно назвав свою мать врушкой. Еще несколько подобных сцен, и Гобозов займет пустующее место Дмитрия Дмитренко, на что он сам явно никак не рассчитывал.