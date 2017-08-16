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Киевские Ведомости
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Александра Харитонова рассказала о преследованиях со стороны незнакомца
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Анатолий Карпенко
Редактор раздела Шоу-Биз и культура
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