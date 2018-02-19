Не будет свадьбы Ольги Бузовой и Тимура Батрутдинова

Не успев отойти от новости, что её экс-супруг изменяет своей уже третьей жене, Ольга Бузова столкнулась с предательством Тимура Батрутдинова. Не будет свадьбы, о которой так мечтали фолловеры ведущей «Дом 2».Пока Ольга мчится на съемочную площадку, одновременно вспомнив о своих дизайнерских потугах: в сети появились слухи о романе резидента Comedy Club с другой звездой канала ТНТ, актрисой Валентиной Рубцовой, которая хорошо известна по сериалу «Саша-Таня». Хватило совместного фото актеров, с надписью Батрутдинова, когда же начнут свадьбу с Валентиной обсуждать, как начались нападки на Тимура и обвинения в измене Ольге Бузовой. (Любой поисковик моментально подскажет, что Валентина Рубцова давно замужем и счастлива в браке с Артуром Мартиросяном).Канал ТНТ продолжает хайп, пойманный на пиар-акции своих звезд, привлекая поклонников Ольги Бузовой. Хотя ведущая «Дом 2» признавалась в отсутствии романтических отношений с мужчинами вообще на протяжении последнего года.Не только канал ТНТ обратил внимание на успешность Бузовой, но и Сергей Шнуров иронично прошелся по её персоне. Ведь Ольга Бузова не только конкурент в сфере шоу-бизнеса, но и в рекламных заработках в соцсетях. Следует заметить, что к услугам Шнурова в этой области обращаются известные бренды и международные сети. Не потому ли Ольга Бузова опять рекламирует собственный дизайн одежды, аналоги которого, как правило, легко находятся в сети? Но, уж точно Сергей Шнуров не станет с нею конкурировать за ведение «Дом 2»?