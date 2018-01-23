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Даша Лымарь беременна от Иосифа Оганесяна

Даша Лымарь беременна от Иосифа Оганесяна
Жестокие эфиры ждут зрителей дурки. Оказывается Даша Лымарь месяц как беременна от Еси, что сообщила в ночном эфире сама «пострадавшая» и Марго поведала в телефонном разговоре Шурику Черно. Ожидаются скандалы, истерики с обеих сторон «обиженных». Черно будет биться в истереке, что не ей такое счастье привалило. А Лымарь скорее всего придется выслушать обвинения, что в таком положении легла под новенького Лешу (Гарри Поттера). А виноватым окажется Еся. Оказывается Лымарь рвет пятый день, но она все равно заселяется с Лехой. Очередной сценарий или опять выжимают от зрителей эмоции?
[Автор: Наталья Маслова-Столярова]
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