Марго Овсянникова не побоялась закрутить интригу с Романом Гриценко

Ох Маргоша, Маргоша, не бережешь ты себя совсем. Мало хапнула дерьма из-за того, что на любимца Орловой глаз положила, в какой только грязи не пытались измазать. Шавки типа Капаклы, Донцовых так усердно подпевали и пытались унизить, а теперь еще и на Грица помеченного "самой" Бузовой осмелилась посмотреть. И если Орлова действовала исподтишка, не афишируя сильно свою привязанность, то история Грица и Буз идет в эфирах открыто, а Буз баба ревнивая. Вон как у Ленки быстро Ромочку назад забрала. Это она только говорит, что он ей не нужен, а сама за веревочки нет нет, да дернет. А тут уже вроде как се*с случился с Грицом, и хоть я сомневаюсь, но Бузова то свечку тоже не держала. Надеюсь за снимок с мужем Бородиной девку хоть камнями в прямом эфире не закидают?...