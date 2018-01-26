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Украина отказалась от обмена Виктора Агеева

Украина отказалась от обмена Виктора Агеева
Суд приговорил российского военного Виктора Агеева к 10 годам лишения свободы.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что Украина отказала России в обмене осужденного на 10 лет россиянина Виктора Агеева.

Как передает интернет-издание Киевские Ведомости, об этом он сказал в эфире телеканала 112 Украина.

"На все просьбы России его обменять его не обменяли", - отметил Матиос.

По его словам, в обвинительном акте не указана причастность Агеева к Вооруженным силам РФ, так как Минобороны России в ответ на запрос ГПУ сообщила об его увольнении с воинской службы.

Напомним, Новоайдарский районный суд Луганской области приговорил российского военного Виктора Агеева к 10 годам лишения свободы.

Летом 2017 года украинские военные обезвредили диверсионно-разведывательную группу противника в районе Желобка Луганской области.

Во время боя были уничтожены двое бойцов оккупационных войск РФ, в том числе, кадровый российский офицер Александр Щербак с позывным Алекс.

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Еще четверо диверсантов, среди которых оказался и Виктор Агеев, были захвачены в плен. По данным СМИ, Агеев служил по контракту в военной разведке.
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В то же время в Минобороны РФ его причастность к ВС РФ традиционно отрицают, заявляя, что он якобы уволился со службы в мае 2016 года...

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