| | Сутки в зоне АТО: погиб один боец, семь пострадали
События

Сутки в зоне АТО: погиб один боец, семь пострадали

Сутки в зоне АТО: погиб один боец, семь пострадали
Всего за минувшие сутки враг провел 15 прицельных обстрелов.

За прошедшие сутки позиции Вооруженных Сил Украины подверглись обстрелам со стороны российско-оккупационных войск, в частности, неоднократно, и из оружия запрещенного минскими договоренностями.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на СобКор.

На Луганском направлении враг активизировался около Троицкого, где несколько часов вел огонь из артиллерийских установок калибра 122 и 100 мм, минометов, вооружения БМП, зенитной установки и гранатометов. Неподалеку Крымского и Светлодарска незаконные вооруженные формирования применили минометы 82-го калибра и стрелковое оружие, а защитников Катериновки - обстреливали из противотанкового ракетного комплекса и гранатометов.

На Донецком направлении эпицентром огневой напряжения стал приморский участок нашей обороны. Здесь враг применил 120-мм минометы вблизи населенных пунктов Лебединское и Ломакино. Также из минометов калибра 82-мм, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов захватчики обстреливали наши опорные пункты у Песков, а в пригороде Авдеевки - вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

Читайте также: Опубликована карта самых горячих точек Донбасса

В общем, за минувшие сутки, враг провел 15 прицельных обстрелов. В результате действий агрессора, к сожалению, погиб 1 украинский военнослужащий, пятеро воинов получили ранения, еще два наших защитника получили боевые травмирования.

...

Еще по теме

Сутки в АТО: есть погибший и раненые

Сутки в АТО: есть погибший и раненые

Вчера, 15:52
Читать
За сутки в АТО зафиксировано 10 обстрелов

За сутки в АТО зафиксировано 10 обстрелов

16-02-2018, 08:35
Читать
За сутки в зоне АТО зафиксировали 70 обстрелов

За сутки в зоне АТО зафиксировали 70 обстрелов

10-05-2017, 19:20
Читать
Как соблюдается режим прекращения огня в зоне АТО: более 70 обстрелов за су ...

Как соблюдается режим прекращения огня в зоне АТО: более 70 обстрелов за су ...

10-05-2017, 12:01
Читать
Как соблюдается режим прекращения огня в зоне АТО: очередное обострение, ес ...

Как соблюдается режим прекращения огня в зоне АТО: очередное обострение, ес ...

27-04-2017, 00:16
Читать
За минувшие сутки 83 обстрела в зоне АТО

За минувшие сутки 83 обстрела в зоне АТО

30-03-2017, 11:39
Читать
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail