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Социум

Священник из США назвал селфи грехом

Американский священник, проживающий в штате Невада, рассказал о том, что считает селфи грехом.
Священник из США назвал селфи грехом


Обьяснил он это тем, что люди, которые любят постоянно фотографировать себя, и выставляют фото в социальных сетях для всеобщего обозрения, занимаются, прежде всего, самолюбованием. А это такой же грех, как и эгоизм, хвастовство, гордыня и лицемерие. Людям нужно думать прежде всего о любви и заботе о близких людях.
Пастырь советует всем людям впустить в свои сердца Бога и он поможет излечиться от селфи. В то же время многие ученые, проведя исследования, пришли к выводу, что селфи на сегодняшний день является заболеванием и признаком зависимости от интернета...

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