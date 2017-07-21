В Москве зарегистрирована самая бессолнечная зима

Ученые сообщили, что нынешняя зима в Москве и области была самой бессолнечной за всю историю наблюдений. Учитывая большое количество антициклонных потоков, такую ситуацию можно назвать аномалией, так как при этом типе погоды предполагается наличие морозных, но солнечных дней.В среднем за неполные три месяца зимы солнце баловало москвичей своими лучами не более чем десять среднестатистических дней. Такой показатель более характерен для высоких широт. Тем не менее, исследователи успокаивают тем, что конец первого месяца весны будет ясным, но не очень теплым. В последние дни марта ожидается значительное повышение температуры воздуха до рекордных значений.Аномальная погода ожидается летом. В Москву и область придет жара, сопоставимая с той, которая наблюдалась восемь лет назад. Тогда зной причинил множество неприятностей и бед жителям столичного региона. Ученые советуют заранее планировать отпуска на середину июля и начало августа, когда воздух может прогреться до 40 градусов по Цельсию. В ночь на 23 февраля в Москве ожидается значительное похолодание...