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Российские туристы оказались самыми экономными на турецких курортах в 2017 году

Турецкие статистики подвели итоги одной из важнейших сфер экономики страны за прошедший год. Было подсчитано, сколько денег на территории страны оставили иностранные туристы. Оказалось, что россияне стали самыми экономными отдыхающими по сравнению с представителями других государств.
Российские туристы оказались самыми экономными на турецких курортах в 2017 году

Судя по цифрам, изложенным в отчете, среднестатистический российский турист оставлял на ведущих курортах Турции не более 458 долларов за поездку. Это почти на треть меньше, чем тратили отдыхающие из других стран. Наибольшую прибыль турецкой туристической индустрии приносили немцы, которые расходовали порядка 685 долларов на человека, и британцы, оставившие на курортах по 640 долларов. По мнению экспертов, такая экономия российских граждан связана, первую очередь, с самым распространенным видом сервиса «все включено». Россияне предпочитают в течение всего отдыха не покидать территорию отеля, а значит не тратить деньги на экскурсии и шопинг. В связи с этим турецкие контрагенты уже думают над отменой любимого россиянами сервиса, чтобы обеспечить местные рестораны и магазины дополнительной клиентурой...

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