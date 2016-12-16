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Киевские Ведомости
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Спорт
| Россия — фаворит матча с Чехией
Спорт
Россия — фаворит матча с Чехией
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Лия Самойлова
Редактор раздела Спорт
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