| | Филипп Киркоров снова подвергся критике из-за наряда: поклонники назвали артиста клоуном
Шоу-Биз и культура

Филипп Киркоров снова подвергся критике из-за наряда: поклонники назвали артиста клоуном

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Шоу-Биз и культура

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