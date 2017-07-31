Ольга Рапунцель любит разговаривать сама с собой

Чем отличаются неадекватные люди с наклонностями к психическим спецам? Тем, что они вечно не в адеквате? Когда человек может быть в неадеквате в трезвом состоянии? Например, когда среди ночи разбудят и попросят отбомбить таблицу умножения.Давно поговаривают, что с Рапой явно ку-ку. А что вы хотели? Отродясь не работала. Вся рабочая деятельность - без лишней трепотни вертеть за деньги своим карданом в 4 стенах, когда мамашка с бабусей на кухне борщи варганят. А тут дочура выпорхнула на большой экран. Для мамы - это полная реализация ее претензий. И что, что простутня, так не каждую приличную во весь экран. Там дочура трендит Бренд, бренд, народ лопается со смеху, а маманя - конечно. Ты-звЯзда. Собственно, таким людям диалог не обязателен. Им главное свою брехню трясти, как элитным нижним бельем, перед носом собеседника. Через битый час своей исповеди сами начинают в это верить.Рапе только и надо от других - стоять и помалкивать, а она начинает возбухать своей коронной значимостью, с чем и отчаливает от собеседника. Из допингов Брендухи остался уже один Лошкарез. У Рапы скоро выйдет в свет ребенок, который не будет сидеть молча над ее трепотней. В очередной раз Теребонька в роли жертвы пригласит полицию и через сбивчатую речугу, как ее душили, начнет отсасывать от правохранительных органов энергетику особого к себе внимания. Не думаю, что что-то эта малограмотная другое сообразит, ведь от перемены мест слагаемых - сумма не меняется.