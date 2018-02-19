«Дом 2» оказывает влияние на обыденную жизнь своих зрителей

Жаркие споры и дебаты по поводу отношения к поступкам и действиям участников телешоу «Дом 2» иногда приводят к удивительным последствиям. То все дружно выясняют, допустимо ли рукоприкладство в сторону женщин, то оправдывают девиц «нетяжелого» поведения. Есть еще одно несомненное доказательство влияния реалити-шоу на повседневную и личную жизнь. Телепрограмма становится частью семейной жизни, клише и стандарты общения дважды переворачиваются.Первый раз, когда свою манеру высказываться или распускать руки такие участники как Илья Яббаров делают общепринятыми и привычными. В восприятии зрителей – так и надо себя вести, ведь ориентир – успешная и медийная персона, который постоянно врывается в нашу жизнь с телеэкрана. Второй раз – когда эти штампы и стандарты уже другие или те же самые зрители переносят в собственные отношения с родными и близкими. «Дом 2» как причина семейных конфликтов?Почему-то вспомнилась одна история, когда молодой муж в ярости выбросил телевизор в окно, так как жена смотрела «Дом 2» и обращалась к нему сквозь призму отношений «строителей любви». Недавно читатель поделился, что дело в семье дошло до развода, ведь супруга ориентируется во всем на участниц «Дом 2». (Если дело в нежелании убирать даже за собой, то примеры из эфиров реалити-шоу можно найти каждый день, было бы желание).Хочешь, не хочешь, а влияние реалити-шоу на обыденную жизнь своих зрителей оказывает, привнося в неё не только развлечение. Те, кто сидит по другую сторону экрана, перенимают манеру обращения, высказывания, ориентируются на определенные стандарты и достижения. Усваивают определенный набор перевернутых ценностей. Типичный пример – достижения Ольги Бузовой. Если у неё получилось, то почему не может того же достичь девушка из тех, кто приходит на кастинги? Тянутся чередой девчонки, которые мечтают жить так, как показывают на реалити-шоу «Дом 2». Как думаете, является ли «Дом 2» причиной семейных разногласий? Летят ли еще гаджеты возмущенных мужей и жен в окна или не вносит ли телепроект свою долю в печальную статистику разводов?