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Киевские Ведомости
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Шоу-Биз и культура
| Стала понятна причина странного и порой агрессивного поведения Юлии Ефременковой
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Стала понятна причина странного и порой агрессивного поведения Юлии Ефременковой
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Анатолий Карпенко
Редактор раздела Шоу-Биз и культура
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