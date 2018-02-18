Ксения Бородина не имеет права осуждать эскортниц

О ведущей публичного «Дом 2» Ксении Бородиной, казалось бы, все знают всё. И сожитель — Курбан, и бывший — альфонс, и дети — от разных. В общем, моральный облик женщины не оставляет вопросов. Да и профессиональная деятельность, к слову, ни для кого не секрет. Устроили картинку с развратом, где каждый стремится переспать со всеми, называя это «строительством отношений». Вот правильно говорят, нет большей ханжи, чем старая про*титутка. И Бородина — тому подтверждение.На проекте «Дом 2» уже была п*рноактриса Беркова. Её почему-то выгнали, хотя чем отличается честная п*рно-дива от Бони, сказать невозможно. Но тут, на днях, оказалось, что в эфир пробрались эскортницы. Я посмотрела на них — максимум, на что тянут девки, так быть плечевыми на трассе. Где эскорт, а где вот эта вот Гжель? Даже Настя Рыбка и та больше желания вызывает дать ей денег.Казалось бы, заявили участницы, что работали в эскорте, и что такого? Кто там не такая — все замазаны. Но ведущие «Дом 2» — это образчик морали, а Ксения Курбанова — так вообще моральная жрица. Ксюша разродилась многословным и полностью нечитабельным постом о том, как плохо быть про*титуткой. Вот, это всё только кажется, что сегодня взяли в Дубай, а потом ты будешь ночами плакать в подушку, — заявила телеведущая. И действительно, быть про*титуткой — печально. Но простите, разве в «Дом 2» есть не про*титутки? Всем известно, как Собчак привозила участниц проекта в тусовку, и зарабатывала этим «авторитет». Пацанам хотелось вдуть тёлочке из телевизора, а «Дом 2» удовлетворял этот спрос. Чем, простите, такое отличается от про*титуции? А раз ничем, то чем Ксения Б. возмущена теперь?Ксюша, быть третьей женой Курбана, поверь, ничем не лучше и не моральнее, чем быть про*титуткой. Не тебе, дорогая, осуждать эскортниц — ни ввиду твоей личной жизни, ни с профессиональной точки зрения «мамочки» публичной стройки. Или я ошибаюсь и не права? Скажите мне, вы видите хоть какую-то разницу между обычным публичным домом и «Дом 2»? А может, Бородина сама чем-то принципиально отличается от Инессы, Марго и Алеси, которых уличили в эскортном прошлом?