Марго Овсянникова просто соблюдает условия контракта

Работала ли Марго про*титуткой или нет - не знаю, но характерные (подчёркнуто) фотографии на специфическом сайте есть. Да это, лично мне, не важно, так как мне с ней детей не крестить, как говориться.Про*титутки по профессии редко бывают такими и по жизни. А тем более, если они элитные. Про низшую касту из этого профсоюза я говорить не хочу, так как, как правило, это давно зависимые и опущенные женщины. Где вы видели стоматолога, который в нерабочее время мечтал бы каждому встречному залесть в рот и осмотреть его зубы и пломбы?!А вот то, что она первый раз пошла с Оленеводом за камни и охала, забыв снять микрофон с усилителем, который, в принципе, мешал и мог разбиться при поступательных движениях об камни, а потом якобы она расчётливо ахнула сопливого Грица, сама сняла на телефон сосание в машине, где явно присутствовал третий, водитель, как минимум и ещё записала отдельно опять свои стоны, - всё это вызывает у меня огромные сомнения. Это нелогично и непонятно.Если с Сёмой, я ещё могу понять, то зачем расчётливой и далеко неглупой профи связываться с тем, кто, заведомо зная и понимая, от тебя откажется и сольётся не отходя от кассы?! Марго многие зрители оправдывают и жалеют, и поэтому ей можно было спокойно страдать и плакать ещё не одну серию, а не тупо ложиться под сопливого и раздутого Грица, заведомо зная, что он из себя представляет и как он вёл себя с бывшими своими пассиями.Я скорее соглашусь, что это были условия контракта, чем то, что, будучи вымазанной с ног до головы, Марго захочет ещё и с аппетитом сербануть вовнутрь этого дер*ма. Я не оправдываю её, но мне интересна её партия.Дополню: А зачем Марго надо было сбрасывать ночью запись своего якобы интима Черкасову? Чтобы лысый Куни погонял свой опавший фитилёк?! Что это было, если не договорённость и соблюдения условий?!