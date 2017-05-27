| | Дима Дмитренко рад, что ему улыбнулась удача
Шоу-Биз и культура

Дима Дмитренко рад, что ему улыбнулась удача

Дима Дмитренко рад, что ему улыбнулась удача
Он сделал мое утро! Нет, это надо видеть, это не описать! Трех секундный эпизодик, а как четко и доходчиво нарисовал всю суть шакала Дмитренко! Не буду описывать преамбулу, как Йося недобитый, решив с утра соригинальничать вывел обутого в ролики бегемота на прогулку, и вместо жирного гамбургера отблагодарил его букетом роз, а капризный бегемот швырнул его на снег рядовой трэш! НО!!!
Тут под опереточный фоновый марш в кадре появился шакал Тоись, и воровато оглянувшись по сторонам, схватил его, отряхнул снег и опять оглядываясь, заговорщицким голоском произнес: «Себе воЗМу!», и поскакал по тропинке радуясь «шаре» упавшей прямо к ногам! Ну все, быть сегодня Цыле одаренной розами! Ой, кино! Гляньте, кайфоните!
[Автор: Натан70]
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