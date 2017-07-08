Возможности человека неограничены - верьте в себя и все получится

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Из зоны ЧАЭС пытались вывезти сотни килограммов радиоактивного металла
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В столице подожгли иномарку (видео)
В Киеве участились случаи вандализма
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Борисполь в Киевском облсовете будут представлять три депутата
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Результаты выборов в Переяславском районе
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Украина запретила ввоз еще девяти книг из России
Гутенев: Су-57 могут стать сдерживающим фактором в Сирии
Навальный: Путин сейчас отдыхает от пластической операции
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Навальный высмеял "идиотский" предвыборный ролик Титова
Экономика
Компания "Анвитрейд" призывает переходить на формульное ценообразование при закупке нефтепродуктов
Росздравнадзор поймал 56 аптек на продаже запрещенных препаратов для абортов
Власти и эксперты ждут хороших новостей от S&P и Fitch по рейтингу России
Некоторые виды сигарет подорожают в Беларуси с 1 марта
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События
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РџСЂРµР·РёРґРµРЅС‚ UFC: В«РљРѕРЅРѕСЂ РњР°РєРіСЂРµРіРѕСЂ С‚РѕС‡РЅРѕ Р»РёС€РёС‚СЃСЏ РїРѕСЏСЃР°В»
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Шоу-Биз
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РЎС‹РЅ РљРѕР¶РµРІРЅРёРєРѕРІРѕР№ РІ СЃР»РµР·Р°С…: РјР°С‚СЊ Р·Р°РїСЂРµС‰Р°РµС‚ РёРґС‚Рё РІ Р±Р°СЃСЃРµР№РЅ
РЎРІР°РґСЊР±Р° Р‘СѓР·РѕРІРѕР№ Рё Р‘Р°С‚СЂСѓС‚РґРёРЅРѕРІР° РїСЂРёРЅРµСЃР»Р° СЂРµР·РёРґРµРЅС‚Сѓ Comedy Club 700 С‚С‹СЃСЏС‡ РїРѕРґРїРёСЃРѕРє
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Татьяна Завьялова, переспав с фитнес-тренером, разрушила при помощи своего мужа его семью
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Постановка под Волновахой?
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Экономика
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События
Сегодня, 00:00
Р’ Р“РѕР»Р»РёРІСѓРґРµ 94% Р¶РµРЅС‰РёРЅ РїРѕРґРІРµСЂРіР»РёСЃСЊ СЃРµРєСЃСѓР°Р»СЊРЅС‹Рј РґРѕРјРѕРіР°С‚РµР»СЊСЃС‚РІР°Рј
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Спорт
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Спорт
Возможности человека неограничены - верьте в себя и все получится
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Лия Самойлова
Редактор раздела Спорт
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