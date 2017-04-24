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"Девушка-змея" шокирует людей своей гибкостью

Марие Пуччарелли юная спортсменка из Нью-Йорка, США, с самого детства увелкалась спортом, но в 14 лет ее заинтересовал особый вид спорта — конторсии. Конторсии - это особый вид искусства, в котором гибкие люди изгибают свое тело в разнообразные формы и позы. Из-за способностей девушки ее прозвали "змеёй".
\"Девушка-змея\" шокирует людей своей гибкостью


Девушка стала смотреть обучающие видеоролики о том как правильно растягивать свои мышцы и суставы. Она также наблюдала за разнообразными выступлениями и акробатическими номерами, смотрела видео выступления Цирка дю Солей (Cirque du Soleil) и самостоятельно обучалась, развивалась. Старания упорной девушки не прошли даром. Теперь она шокирует людей невероятными способностями своего тела. Девушку-змею приглашают на разнообразные шоу и конкурсы.
К слову, ученые говорят, что любой желающий, независимо от возраста и пола, может добиться таких же удивительных результатов как и Марие. Время, которое прийдется на это потратить, зависит от генетики и приложенных усилий...

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