Гололед в Киеве: за час произошло 8 ДТП

По состоянию на 09:30 23 февраля, в Киеве произошло 8 ДТП, уровень пробок достиг 5 баллов, передает Киевские Ведомости со ссылкой на golos.ua.
Авария зафиксирована возле станции метро «Дворец Спорта», а также на улице Старовокзальной.
Также есть ДТП возле станции метро «Гидропарк» - столкнулись автомобили в левом ряду, скорость движения снизилась до 7 км в час.
Возле Совского кладбища – дорожная авария в среднем ряду проезжей части, тут возникла пробка-«тянучка» - автомобили замедлились до 10 км в час.
Неподалеку от станции метро «Теремки» затор образовался из-за ДТП в левом скоростном ряду. По направлению к поселку Жуляны движение транспорта замедлилось до 10 км в час.
В 5 километрах от парка «Феофания»также столкнулись машины, транспорт едет не быстрее 15 км в час.
Зафиксировано ДТП на площади Победы, машины еле едут – скорость до 5 км в час.
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Автомобили также столкнулись возле станции метро «Житомирская», скорость движения замедлилась до 10 км в час, возле станции метро «Академгородок» пробка растянулась на пару километров...