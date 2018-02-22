Появились фото с места резонансной гибели пограничника во Львовской области

пятница, 23 февраля 2018, 14:56Поделитьсяпереглянути новину українськоюЖурналисты показали фотографии с места гибели на полигоне во Львовской области прапорщика Государственной пограничной службы Михаила Цапы.Фото были показаны в рамках сюжета "5 канала".Военный прокурор Львовской области Владислав Савинец заявил, что командиру, который не проверил присутствие солдат на линии огня, уже объявили подозрение, и ему грозит до 10 лет тюремного заключения."У них была цель – это был макет БТР, и они должны были стрелять по ней, а нахождение на линии огня личного состава – это грубое нарушение всех техник безопасности и правил проведения учебных стрельб В настоящее время руководитель стрельб задержан, объявлено о подозрении по факту превышение военнослужащим власти и служебных полномочий. Наказание – от 7 до 10 лет", - сказал прокурор.Как сообщал "Апостроф", появились подробности гибели прапорщика ГПСУ на учениях во Львовской области...