| | В СБУ заявили о подготовке спецслужбами Путина взрывов на западной Украине
Социум

В СБУ заявили о подготовке спецслужбами Путина взрывов на западной Украине

пятница, 23 февраля 2018, 14:24
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Российские спецслужбы готовили подрывы в румынских школах в Черновицкой области с целью дестабилизации ситуации в Украине.
Об этом во время брифинга заявил заместитель председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Виктор Кононенко, сообщает УНН.
"Представитель российских спецслужб Пономарев планировал организовать еще более дерзкую провокацию на Буковине. Нами установлено перечисление денег для подрыва двух румынских школ. Эту провокацию удалось предотвратить", - сказал он.
По словам Конененко, исполнители этого преступления до места его проведения не уехали.
Как сообщал "Апостроф", ранее в Украине рассказали, как Россия готовит новые кадры для информационной войны.
Детальнее читайте в материале на "Апострофе": В Киеве столько агентов самого страшного врага Украины, что мы даже не подозреваем - Дмитрий Чекалкин...

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