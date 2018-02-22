| | Стала известна дальнейшая судьба конфискованного за заходы в Крым иностранного судна
Социум

Стала известна дальнейшая судьба конфискованного за заходы в Крым иностранного судна

пятница, 23 февраля 2018, 14:21
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Танзанийское судно Sky Moon, которое в марте 2017 года было конфисковано за незаконные визиты в порты оккупированного Россией Крыма, передадут Военно-морским силам Украины.
Об этом сообщили в эфире телерадиостудии ВМС "Бриз", передает "Украинская правда".
Соду, которую перевозило судно, планируют распродать в пользу государственного бюджета.
Как заявил заместитель военного прокурора Южного региона Роман Мрочко, на членов экипажа суды были наложены штрафы, которые те уже выплатили.
В частности, капитан – гражданин Сирии – был оштрафован на 18,5 млн грн, что ровняется стоимости корабля и товаров на его борту.
Как сообщал "Апостроф", недавно за незаконные визиты в порты оккупированного Крыма было судно "Нефтетрудовоз 45 М", которые шло под флагом Украины с местом прописки в порту Херсона...

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