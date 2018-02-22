Стала известна дальнейшая судьба конфискованного за заходы в Крым иностранного судна

пятница, 23 февраля 2018, 14:21Поделитьсяпереглянути новину українськоюТанзанийское судно Sky Moon, которое в марте 2017 года было конфисковано за незаконные визиты в порты оккупированного Россией Крыма, передадут Военно-морским силам Украины.Об этом сообщили в эфире телерадиостудии ВМС "Бриз", передает "Украинская правда".Соду, которую перевозило судно, планируют распродать в пользу государственного бюджета.Как заявил заместитель военного прокурора Южного региона Роман Мрочко, на членов экипажа суды были наложены штрафы, которые те уже выплатили.В частности, капитан – гражданин Сирии – был оштрафован на 18,5 млн грн, что ровняется стоимости корабля и товаров на его борту.Как сообщал "Апостроф", недавно за незаконные визиты в порты оккупированного Крыма было судно "Нефтетрудовоз 45 М", которые шло под флагом Украины с местом прописки в порту Херсона...