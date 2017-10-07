| | В России произошло новое ДТП с автобусом, много погибших: опубликованы фото
Социум

В России произошло новое ДТП с автобусом, много погибших: опубликованы фото

пятница, 23 февраля 2018, 14:17
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В Кемеровской области ночью автобус, перевозивший туристов, столкнулся с грузовиком.
Об этом сообщают местные СМИ.
В результате ДТП погибло шесть человек, в том числе водитель грузовика. Еще 14, в том числе водитель автобуса, получили травмы и были доставлены в больницу. Трое из них пребывают в тяжелом состоянии. Одна из погибших умерла уже в больнице.
В России произошло новое ДТП с автобусом, много погибших: опубликованы фото

По предварительным данным, авария произошла из-за скользкой дороги – автобус занесло, водитель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Двигавшийся навстречу грузовик въехал в заднюю часть автобуса. После этого автобус вылетел с трассы и остановился на обочине в снегу.
Напомним, что не так давно в России поезд столкнулся с пассажирским автобусом...

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