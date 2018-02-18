| | Журналисты раскрыли детали жестокого убийства женщины и военного под Запорожьем: опубликовано видео
Социум

Журналисты раскрыли детали жестокого убийства женщины и военного под Запорожьем: опубликовано видео

пятница, 23 февраля 2018, 13:55
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В Запорожской области военнослужащего и его возлюбленную убил их сосед.
Об этом рассказали журналисты канала Надзвичайні новини. ICTV.
Убийство произошло в субботу, 17 февраля. Подозреваемый в убийстве 29-летний житель села Розовка, Дмитрий, поссорился со своей сожительницей, которая позвала на помощь своих знакомых, живущих по соседству. Этими знакомыми и были погибшие. Дмитрий напал с ножом сначала на Эдуарда, военнослужащего 79-ой десантно-штурмовой бригады, а затем и на его подругу, Евгению. Оба погибли от полученных травм. У Евгении осталось двое детей.
Убийца попытался скрыться с места преступления, но был оперативно задержан. По сведениям журналистов, он имел несколько судимостей за кражи. Последний раз вернулся из мест лишения свободы полтора года назад.
Напомним, что не так давно в Киеве пожизненный приговор получил убийца зарезавший гражданку США...

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