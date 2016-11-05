| | Вместо "голых" снимков: Ким Кардашьян удивила "зефирным" платьем (ФОТО)
Шоу-Биз и культура

Вместо "голых" снимков: Ким Кардашьян удивила "зефирным" платьем (ФОТО)

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