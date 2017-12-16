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Из зоны ЧАЭС пытались вывезти сотни килограммов радиоактивного металла
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В столице подожгли иномарку (видео)
В Киеве участились случаи вандализма
Область
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Политика
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Экономика
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В России пополнили перечень федеральных дорог
В аэропортах Москвы из-за резко упавшей температуры задержали и отменили 25 рейсов
События
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Киевские Ведомости
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| Создатели фильма "Гарри и Меган: история королевской любви" допустили киноляп (ФОТО)
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Создатели фильма "Гарри и Меган: история королевской любви" допустили киноляп (ФОТО)
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Анатолий Карпенко
Редактор раздела Шоу-Биз и культура
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