| | В Одессе задержали странных участников акции в честь советской армии: опубликованы фото и видео
Социум

В Одессе задержали странных участников акции в честь советской армии: опубликованы фото и видео

суббота, 24 февраля 2018, 10:54
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Вчера, 23 февраля, в Одессе задержали около 20 несовершеннолетних, которые принимали участие в акции к 100-летию советской армии.
Об этом сообщает УНИАН.
Молодые люди пришли в центральный парк культуры и отдыха им. Тараса Шевченко, в их числе один парень был одет в форму курсанта морского учебного заведения. Ребята развернули белые флаги с надписью: "Вера и память", а также изображением вечного огня. Отмечается, что у молодых людей были плакаты с текстом, который восхваляет советскую армию.
Юноши планировали присоединится к акции возле памятника Неизвестному матросу, где собрались взрослые люди, чтобы возложить к монументу цветы. Однако несовершеннолетних окружили полицейские, которые потребовали, чтобы те представились и объяснили, что делают в парке с флагами. Затем их задержали.
В свою очередь, советник главы полиции Одесской области Руслан Форостяк заявил, что молодых людей доставили в отделение полиции, где установили их личности и мотивы пребывания на акции. Он подчеркнул, что к ответственности никого не привлекали.
В Одессе задержали странных участников акции в честь советской армии: опубликованы фото и видео

В Одессе задержали странных участников акции в честь советской армии: опубликованы фото и видео

В Одессе задержали странных участников акции в честь советской армии: опубликованы фото и видео

В Одессе задержали странных участников акции в честь советской армии: опубликованы фото и видео

Фото: dumskaya.net
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