| | Волонтер рассказал скандальные детали суда над титушками, тяжело ранившими ветеранов АТО: опубликованы фото
Социум

Волонтер рассказал скандальные детали суда над титушками, тяжело ранившими ветеранов АТО: опубликованы фото

суббота, 24 февраля 2018, 09:03
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Двоих мужчин, которых судят за нанесение ножевых ранений двоим ветеранам АТО во время столкновений на акции против застройки в Полтаве в прошлом году, выпустили из-под стражи, хотя над ними сейчас идет суд.
Об этом сообщил волонтер Роман Синицын на своей странице в Facebook.
"А пострадавшие все это время пытаются доказать свою правоту в суде. Пытаются доказать, несмотря на то, что менты дело расследовали так-сяк: не был приложен целый ряд доказательств, не было опрошено некоторых свидетелей. Не было установлено организаторов и привлечены к ответственности. Из десятков титушек, которые тогда калечили людей (раненых на самом деле больше) – на скамье подсудимых всего двое. И то с большими шансами на условный срок", - подчеркнул волонтер.
Волонтер рассказал скандальные детали суда над титушками, тяжело ранившими ветеранов АТО: опубликованы фото

Волонтер рассказал скандальные детали суда над титушками, тяжело ранившими ветеранов АТО: опубликованы фото

Волонтер рассказал скандальные детали суда над титушками, тяжело ранившими ветеранов АТО: опубликованы фото

Волонтер рассказал скандальные детали суда над титушками, тяжело ранившими ветеранов АТО: опубликованы фото

Волонтер рассказал скандальные детали суда над титушками, тяжело ранившими ветеранов АТО: опубликованы фото

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