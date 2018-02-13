| | Путин проиграл, в России не понимают, что делать с Украиной/Дмитрий Орешкин о том, как в России меняется отношение к вопросу Украины
Социум

Путин проиграл, в России не понимают, что делать с Украиной/Дмитрий Орешкин о том, как в России меняется отношение к вопросу Украины

суббота, 24 февраля 2018, 08:57
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Путин проиграл, в России не понимают, что делать с Украиной/Дмитрий Орешкин о том, как в России меняется отношение к вопросу Украины

Фото: EPA/UPG
В Украине вступил в силу громкий закон о деоккупации Донбасса ("Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях"), который вызвал резкую критику со стороны России. По какой причине Кремль никак не ответит на начало действия закона и почему уже можно говорить, что президент РФ Владимир Путин потерпел поражение в Украине, "Апострофу" рассказал российский политолог Дмитрий Орешкин.
Сейчас в России, насколько я понимаю, тема Украины "остужается". Понятно, что Путин там потерпел поражение, по большому счету. Украина как никогда далека от России. Поэтому тема Украины - не выигрышная для Путина. Хотя и выборы назначили на 18 марта, дату, которая связана с Крымом (выборы президента РФ назначены на годовщину аннексии полуострова, - "Апостроф"), но похоже, что эта тема выдохлась - ее стараются зажевать, убрать, сделать вид, что ее не существует. Потому что нет ощущения, что Владимир Владимирович Путин в Украине какие-то великие подвиги совершил. Наступает разочарование. Поэтому то, что происходит в Украине, здесь как-то вяло освещается или не освещается вовсе.
Мне кажется, международные отношения [вокруг Украины] вступили в фазу какого-то промежуточного, подмороженного состояния, когда никаких резких шагов не происходит. А те шаги, которые случаются, - не в пользу Путину. Поэтому Россия дистанцируется от этой проблематики вообще. А в целом, наверное, важно, что в законе там прописано, что состоялся факт агрессии. И на международном уровне это давно поняли и приняли как некую самоочевидность. А в России стараются об этом не говорить, как будто этого и нет.
Ни Украина, ни Россия не имеют серьезных возможностей обострять отношения и, по-видимому, не имеют желания.
Я, естественно, не могу сказать, что в Кремле думают об этом законе. Но пафосное победоносное отношение исчезло. Мне кажется, что там ощущают давление со стороны разочарованной патриотической общественности (а таких в РФ, наверное, как минимум 25% населения), которая ждала возрождения Советского Союза и "присоединения" Донбасса. Эти люди очень разочарованы, и для Кремля это тоже большое разочарование.
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Кроме того, Кремль не понимает, как быть с Западом. Потому что он привык воспринимать Запад как слабое, трусливое буржуазное сообщество, которое за российский газ и российскую нефть готово все "проглотить". А тут вдруг оказывается, что Запад не такой уж слабый и трусливый. В частности, разгром ЧВК "Вагнера" был очень серьезным ударом по престижу Путина. То же самое - с Украиной. Они понимают, что надо какой-то "подвиг" совершить, как-то народ удивить.
Но ведь победу добыть негде. И поэтому, насколько я могу судить, и президентская кампания идет подчеркнуто никакая. Вот Путин популярен, и хорошо - не будем к этому добавлять новых красок...

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