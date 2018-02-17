Соцсети возмутил фуршет в Славянске в честь 23 февраля с участием мэра и скандального нардепа: фото

суббота, 24 февраля 2018, 07:56Поделитьсяпереглянути новину українськоюВ городе Славянск Донецкой области народный депутат от "Оппозиционного блока" Наталья Королевская поздравила местных чиновников и своих однопартийцев с 23 февраля.Об этом сообщается на странице Королевской в Facebook.В частности, на мероприятии присутствовал мэр города Вадим Лях и Александр Самсонов, который представлял оккупационную власть Славянска в 2014 году.Также на мероприятии был весьма необычный торт, который был украшен кондитерскими патронами и гранатой.Напомним, 23 февраля во времена СССР и современной России празднуется День защитника Отечества. В Украине День защитника отмечается 14 октября.Маразм крепчает или торт с гранатой.В исполкоме Славянска Наталья #Королевская поздравила чиновников и своих однопартийцев с 23 февраля. На рабочем месте посреди рабочего дня месте устроили фуршет и выложили всё это в интернетhttps://t.co/0NrasonKNi pic.twitter.com/EW83ahCMos — СЛАВЯНСК (@Sloviansk) 23 февраля 2018 г.Наташа Братик-в-Москві Королєвська привітала чиновників з днем російської армії https://t.co/1bfFGZVUF7 — Ёвая Луганда (@norestfor) 23 февраля 2018 г.Баба четвертого тысячилетия уже в Славянскеа Гиркин где https://t.co/KC3BLPb0IF — Барбудос Николаевич. (@UaValeri) 23 февраля 2018 г.Как сообщал "Апостроф", недавно в Кривом Роге отпраздновали годовщину освобождения от нацистской Германии флагами с советской символикой...