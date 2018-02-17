Соцсети возмутил фуршет в Славянске в честь 23 февраля с участием мэра и скандального нардепа: фото

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В городе Славянск Донецкой области народный депутат от "Оппозиционного блока" Наталья Королевская поздравила местных чиновников и своих однопартийцев с 23 февраля.
Об этом сообщается на странице Королевской в Facebook.
В частности, на мероприятии присутствовал мэр города Вадим Лях и Александр Самсонов, который представлял оккупационную власть Славянска в 2014 году.
Также на мероприятии был весьма необычный торт, который был украшен кондитерскими патронами и гранатой.
Напомним, 23 февраля во времена СССР и современной России празднуется День защитника Отечества. В Украине День защитника отмечается 14 октября.
Маразм крепчает или торт с гранатой.
В исполкоме Славянска Наталья #Королевская поздравила чиновников и своих однопартийцев с 23 февраля. На рабочем месте посреди рабочего дня месте устроили фуршет и выложили всё это в интернетhttps://t.co/0NrasonKNi pic.twitter.com/EW83ahCMos — СЛАВЯНСК (@Sloviansk) 23 февраля 2018 г.
Наташа Братик-в-Москві Королєвська привітала чиновників з днем російської армії https://t.co/1bfFGZVUF7 — Ёвая Луганда (@norestfor) 23 февраля 2018 г.
Баба четвертого тысячилетия уже в Славянскеа Гиркин где https://t.co/KC3BLPb0IF — Барбудос Николаевич. (@UaValeri) 23 февраля 2018 г.
Как сообщал "Апостроф", недавно в Кривом Роге отпраздновали годовщину освобождения от нацистской Германии флагами с советской символикой...