Убийство украинки в Египте: журналисты узнали новые подробности

суббота, 24 февраля 2018, 07:38Поделитьсяпереглянути новину українськоюЖурналисты узнали подробности убийства граждански Украины в египетском курортном городе Хургада.Об этом сообщается в сюжете ТСН."По источникам ТСН, полиция задержала убийцу. Им оказался вор, который хотел ограбить квартиру и надеялся, что дома никого нет. И когда девушка вернулась раньше, он достал нож", - говорят журналисты.По из информации, убитой было не 27, а 29 лет. Девушка работала в одном из отелей, была замужем за местным бизнесменом. Полиция отрабатывала сразу несколько версий убийства, в том числе ограбление, а также убийство с инсинуацией ограбления.Как сообщал "Апостроф", в Польше сотрудники полиции были вынуждены открыть огонь по гражданам Украины, которые приехали на заработки...