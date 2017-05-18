| | Убийство украинки в Египте: журналисты узнали новые подробности
Социум

Убийство украинки в Египте: журналисты узнали новые подробности

суббота, 24 февраля 2018, 07:38
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Журналисты узнали подробности убийства граждански Украины в египетском курортном городе Хургада.
Об этом сообщается в сюжете ТСН.
"По источникам ТСН, полиция задержала убийцу. Им оказался вор, который хотел ограбить квартиру и надеялся, что дома никого нет. И когда девушка вернулась раньше, он достал нож", - говорят журналисты.
По из информации, убитой было не 27, а 29 лет. Девушка работала в одном из отелей, была замужем за местным бизнесменом. Полиция отрабатывала сразу несколько версий убийства, в том числе ограбление, а также убийство с инсинуацией ограбления.
Как сообщал "Апостроф", в Польше сотрудники полиции были вынуждены открыть огонь по гражданам Украины, которые приехали на заработки...

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