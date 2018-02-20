Сети разгневала героизация полицией бойца \"Беркута\", убитого на Майдане: опубликованы фото

суббота, 24 февраля 2018, 07:18Поделитьсяпереглянути новину українськоюТеофипольское отделение полиции ГУНП в Хмельницкой области почтило память старшего сержанта роты милиции особого назначения Николая Симисюка, который погиб во время событий на Майдане 20 февраля 2014 года.Соответствующая информация была опубликована на странице отделения полиции в Facebook.В свою очередь, на странице "Майдан 18-20 лютого. Як усе було" по указанному сотруднику милиции содержится следующая информация:"Старший сержант милиции Симисюк М.М.– один из бойцов так называемой "черной" спецроты "Беркута", командиром которой был Садовник, той, что расстреливала майдановцев"."Симисюк погиб от огнестрельного ранения утром 20 февраля возле Октябрьского дворца. Это произошло после того, как был убит Богдана Вайду, Богдана Сольчаника, Андрея Саенко, Ивана Тарасюка и других ребят, ранены десятки активистов Майдана, которые поспешили в первый прорыв на Институтскую после того, как "Беркут" и ВВ начали отступать", - говорится на странице.Как сообщал "Апостроф", раненым 15 февраля возле Соломенского суда Киева правоохранителем оказался бывший сотрудник "Беркута"...