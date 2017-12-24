Известный журналист рассказал о большом количестве "маленьких Януковичей" среди украинцев

суббота, 24 февраля 2018, 06:36Поделитьсяпереглянути новину українськоюЖурналист Виталий Портников обратил внимание, что среди украинцев популярное занятие, которое называется "обуть лоха".Об этом он сказал в интервью "Апострофу"."Если ты создал авиакомпанию, то делаешь не так, чтобы она хорошо летала, а чтобы не было конкурентов. Если ты приходишь к власти и становишься президентом, как это было с Януковичем, то делаешь так, чтобы ты и твоя семья начали зарабатывать миллиарды. Вот модель успеха.Итак, если вы в 17 лет хотите заниматься собственным делом и вы бедны, а богатые - только бандиты или депутаты (ибо это тоже воспринимается, как возможность связать свою судьбу с доступом к ресурсам), то мы их всех, конечно, ненавидим, но все хотим стать такими же. И это считается единственной моделью успеха для всех, начиная с людей на улице, которые спрашивают меня, почему я не иду в депутаты, и заканчивая молодым нардепом от "Батькивщины", который интересовался: "А чего это вы не баллотируетесь? Вы так всю жизнь и будете прозябать в журналистике? Я тоже что-то писал, но теперь я депутат!", - сказал Портников."Речь идет о человеке, который родился в этой искаженной системе ценностей, который может играть в демократа, ездить на Запад, произносить речи на английском, но на самом деле это маленькие Януковичи. Они интеллигентно выглядят, но точно знают, что должны обмануть "этих западных лохов". Это любимое наше занятие, которое называется "обуть лоха". И я не буду обвинять этих людей, потому что они росли на сериале "Бригада", - отметил журналист.Читайте полностью на "Апострофе" интервью журналиста: У Путина есть фантазия насчет Украины, часть своих планов он уже реализовал - Виталий Портников...