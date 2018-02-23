Совбез ООН со второй попытки принял резолюцию о прекращении огня в Сирии

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Совет безопасности Организации объединенных наций (ООН) 24 февраля принял проект резолюции о прекращении огня в Сирии сроком на 30 дней.
Об этом сообщает DW.
Текст документа, который был изменен по требованию России, поддержали 15 членов Совбеза ООН.
В документе сказано, что перемирие должно быть введено немедленно. Это позволит доставить гуманитарную помощь жителям тех регионов, которые в ней нуждаются. В частности, это касается Восточной Гуты.
При этом принятая резолюция не содержит каких-либо обязательственных по действующему международному праву мер для поддержания режима тишины.
Совбез ООН в ходе специального заседания 22 февраля не смог принять резолюцию по Сирии, согласно которой объявлялось прекращение огня на 30 дней, из-за позиции постоянного представителя России при ООН Василия Небензи.
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