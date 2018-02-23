Совбез ООН со второй попытки принял резолюцию о прекращении огня в Сирии

суббота, 24 февраля 2018, 23:07Поделитьсяпереглянути новину українськоюСовет безопасности Организации объединенных наций (ООН) 24 февраля принял проект резолюции о прекращении огня в Сирии сроком на 30 дней.Об этом сообщает DW.Текст документа, который был изменен по требованию России, поддержали 15 членов Совбеза ООН.В документе сказано, что перемирие должно быть введено немедленно. Это позволит доставить гуманитарную помощь жителям тех регионов, которые в ней нуждаются. В частности, это касается Восточной Гуты.При этом принятая резолюция не содержит каких-либо обязательственных по действующему международному праву мер для поддержания режима тишины.Совбез ООН в ходе специального заседания 22 февраля не смог принять резолюцию по Сирии, согласно которой объявлялось прекращение огня на 30 дней, из-за позиции постоянного представителя России при ООН Василия Небензи.Как сообщал "Апостроф", появились фото и видео новых мощных ударов войск Асада и Путина по пригороду Дамаска в Сирии...