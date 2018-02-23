Испанский стыд: сети удивило видео "пикантного" поздравления мужчин с 23 февраля в России

суббота, 24 февраля 2018, 22:52Поделитьсяпереглянути новину українськоюИзвестный российский блогер Рустем Адагамов опубликовал видео поздравления мужчин администрации Волоколамского района Московской области с 23 февраля.Ролик размещен на странице блогера в Facebook.На кадрах под песню диджея Бенни Бенасси Satisfaction женщина в белом халате подходит к мужчинам."50 температура. Вы – горячая натура. Жару всем вы зададите, женщин всех вы покорите. Как сексолог вам, друзья, пропишу защиту я. С этим можно не бояться чем угодно заниматься", - говорит она.Сам Адагамов прокомментировал видео выражением "испанский стыд"."Это духовно богатые люди, у нас ведь все духовно богатые", "быдлота, им смешно и радостно", "Я думала, так уже не отмечают. Ан нет. Скрепанушка", - пишут в комментариях под видео.Как сообщал "Апостроф", соцсети впечатлило видео празднования 23 февраля в российских детсадах...