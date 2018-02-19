| | Бабы нарожают еще: в Украине пояснили, как Путин "сдал" своих наемников в Сирии
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Бабы нарожают еще: в Украине пояснили, как Путин "сдал" своих наемников в Сирии

суббота, 24 февраля 2018, 20:11
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Разгром российский наемников из ЧВК "Вагнер" в Сирии мог произойти не без ведома Кремля.
Такое мнение в интервью "Апострофу" озвучил политик и дипломат, бывший представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Бессмертный.
"В данном случае их просто сдали. Возможно, на часть списка, возможно, на часть юридических лиц из кремлевского доклада США, но их разменяли на кого-то. Потому что то, что произошло, с точки зрения оперативно-тактической оценки ситуации говорит о том, что заранее было четко указано, где будет находиться колонна и в каком направлении она будет двигаться", - говорит он.
Также дипломат напомнил о недавнем визите делегации руководителей российских спецслужб в США. По мнению Бессмертного, во время встречи мог обсуждаться вопрос российских наемников в Сирии и американцы получили заверения, что россиян там не было и нет.
"И это только лишний раз говорит, что давняя имперская советская и российская традиция под названием "бабы нарожают" точно попадает в философию того, что произошло", - резюмирует дипломат.
Детальнее читайте в материале "Апострофа" - На переговорах по Донбассу Путин вел себя инфантильно и потерял границу - Роман Бессмертный...

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