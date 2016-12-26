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В России избирком оконфузился с выборами Путина

суббота, 24 февраля 2018, 19:22
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На сайте избирательной комиссии Тульской области появилась информация о явке на выборах президента России, которые должны пройти в марте текущего года.
Об этом сообщает Telegram-канал "Дабл Ять" и публикует скриншот с сайта избиркома.
Согласно опубликованной информации, к 10 утра явка на выборах должна была составить 40%. На одном из участков явка превысила 77%. Через некоторое время данные о явке на предстоящих выборах были удалены с сайта.
В России избирком оконфузился с выборами Путина
Председатель избирательной комиссии Тульской области Сергей Костенко заявил, что данные о явке были опубликованы ошибочно в рамках тренировки ЦИК дня голосования.
Напомним, президентские выборы в России назначены на 18 марта.
Как сообщал "Апостроф", в популярном поисковике Google появилась информация о победителе президентских выборов в РФ 2018 года...

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