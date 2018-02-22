В Тунисе задержано судно со смертельным грузом из России

суббота, 24 февраля 2018, 18:34Поделитьсяпереглянути новину українськоюВ Тунисе задержали судно с военной техникой и амуницией, которое прибыло в страну из порта Новороссийск (Россия).Об этом сообщает Maritime Bulletin.На борту судна Ural под флагом Панамы таможенники обнаружили 24 контейнера с БМП, бульдозерами, военной униформой, рациями, оборудованием спутниковой связи, медицинской техникой. Тунисские силовики не исключают, что оборудование предназначено для создания военного лагеря.Изначально судно направлялось в Камерун. Однако из-за поломки 15 февраля оно зашло в порт Сфакса. Само судно принадлежит турецкой компании. Экипаж задержан, но его национальность не озвучивается.Как сообщал "Апостроф", ракетный катер "Прилуки" ВМС Украины в Черном море с применением артиллерийских орудий задержал иностранное судно, которое перевозило контрабандный груз...