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"Световые столбы" в небе: опубликованы впечатляющие фото аномального явления в России

суббота, 24 февраля 2018, 18:07
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Сильные морозы стали причиной появления в Санкт-Петербурге аномального для этого города атмосферного явления – "световых столбов", которые являются одной из разновидностей гало.
Об этом свидетельствуют фотографии, которые публикуют жители Санкт-Петербурга в социальных сетях.
\"Световые столбы\" в небе: опубликованы впечатляющие фото аномального явления в России

Разноцветные столбы в воздухе жители города могли наблюдать в ночь на 24 февраля.
\"Световые столбы\" в небе: опубликованы впечатляющие фото аномального явления в России

\"Световые столбы\" в небе: опубликованы впечатляющие фото аномального явления в России

Гало – оптический феномен вокруг источника света. "Световые столбы" возникают в условиях, когда в холодном воздухе образуются ледяные кристаллы, которые отражают свет. Чаще всего явление возникает на рассвете или закате, а также в условиях холодного климата во время низких температур, как в Канаде.
Напомним, ранее в небе над Украиной заметили гало.
Как сообщал "Апостроф", сеть озадачило необычное явление в небе над Донбассом...

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