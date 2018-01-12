\"Световые столбы\" в небе: опубликованы впечатляющие фото аномального явления в России

суббота, 24 февраля 2018, 18:07Поделитьсяпереглянути новину українськоюСильные морозы стали причиной появления в Санкт-Петербурге аномального для этого города атмосферного явления – "световых столбов", которые являются одной из разновидностей гало.Об этом свидетельствуют фотографии, которые публикуют жители Санкт-Петербурга в социальных сетях.Разноцветные столбы в воздухе жители города могли наблюдать в ночь на 24 февраля.Гало – оптический феномен вокруг источника света. "Световые столбы" возникают в условиях, когда в холодном воздухе образуются ледяные кристаллы, которые отражают свет. Чаще всего явление возникает на рассвете или закате, а также в условиях холодного климата во время низких температур, как в Канаде.Напомним, ранее в небе над Украиной заметили гало.Как сообщал "Апостроф", сеть озадачило необычное явление в небе над Донбассом...