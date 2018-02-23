Войска Асада и Путина наносят новые мощные авиаудары в Сирии: опубликованы фото и видео

суббота, 24 февраля 2018, 16:52Поделитьсяпереглянути новину українськоюПравительственные войска Башара Асада совместно с воздушно-космическими силами Вооруженных сил РФ нанесли новые мощные авиаудары по пригороду Дамаска.Об этом в своем Twitter сообщает журналист немецкого издания BILD Джулиан Репке. По его данным, удары наносились по району Восточной Гуты.#BREAKINGMassive #AssadPutin air strikes on #EastGhouta right now.Picture from pro-#Assad source in Damascus.#AssadGenocide #PutinAtWar #Syria pic.twitter.com/POJv8lGOXc— Julian Ropcke (@JulianRoepcke) 24 февраля 2018 г.Также в сети опубликованы видео воздушных ракетных атак в Сирии.Восточная Гута, пригород Дамаска, находится под контролем повстанцев, оппозиционных к режиму Асада. Район подвергается атакам на протяжении нескольких лет войны. С 19 февраля началась волна бомбардировок, которые мировое сообщество уже назвало "бойней". В свою очередь Россия воспользовалась правом вето и заблокировала резолюцию о 30-дневном перемирии для оказания помощи мирным жителям Восточной Гуты.Как сообщал "Апостроф", появились фото разбомбленного авиацией Путина города в Сирии...