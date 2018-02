Войска Асада и Путина наносят новые мощные авиаудары в Сирии: опубликованы фото и видео

суббота, 24 феврал€ 2018, 16:52ѕоделитьс€перегл€нути новину украњнськоюѕравительственные войска Ѕашара јсада совместно с воздушно-космическими силами ¬ооруженных сил –‘ нанесли новые мощные авиаудары по пригороду ƒамаска.ќб этом в своем Twitter сообщает журналист немецкого издани€ BILD ƒжулиан –епке. ѕо его данным, удары наносились по району ¬осточной √уты.#BREAKINGMassive #AssadPutin air strikes on #EastGhouta right now.Picture from pro-#Assad source in Damascus.#AssadGenocide #PutinAtWar #Syria pic.twitter.com/POJv8lGOXcЧ Julian Ropcke (@JulianRoepcke) 24 феврал€ 2018 г.“акже в сети опубликованы видео воздушных ракетных атак в —ирии.¬осточна€ √ута, пригород ƒамаска, находитс€ под контролем повстанцев, оппозиционных к режиму јсада. –айон подвергаетс€ атакам на прот€жении нескольких лет войны. — 19 феврал€ началась волна бомбардировок, которые мировое сообщество уже назвало "бойней". ¬ свою очередь –осси€ воспользовалась правом вето и заблокировала резолюцию о 30-дневном перемирии дл€ оказани€ помощи мирным жител€м ¬осточной √уты.ак сообщал "јпостроф", по€вились фото разбомбленного авиацией ѕутина города в —ирии...