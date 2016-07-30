| | Фарфан получил травму сухожилий и мышц левого бедра
Спорт

Фарфан получил травму сухожилий и мышц левого бедра

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