| | В Укрпочте рассказали, как планируют модернизировать свой сервис
Экономика

В Укрпочте рассказали, как планируют модернизировать свой сервис

В Укрпочте рассказали, как планируют модернизировать свой сервис
В компании примут целый ряд мер для того, чтобы улучшить качество и производительность.

"Укрпошта" закупила две сотни грузовых авто для расширения работы с интернет-магазинами: весной компания усилит возможности курьерской доставки в городах-миллионниках

Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на delo.ua.

ПАО "Укрпошта" с марта 2018 года обновляет курьерскую доставку в Киев, с апреля обновление ждет Львов, Одессу, Харьков и Днепр. Компания закупила специализированные авто, чтобы забирать и вручать посылки клиентов. Об этом сообщил глава компании Игорь Смилянский.
"Укрпочта" купила 279 новых авто, из них — 131 специально для курьерской доставки.
"Многие люди не хотят приходить в отделение, а хотят получать свои посылки с помощью курьеров. Поэтому мы внедряем курьерскую доставку, и эта услуга будет расширяться с каждым годом. Ежеквартально будем прибавлять новые авто по Киеву, а также в городах-миллионниках", — пообещал Смилянский во время презентации обновленного автопарка.

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В дальнейшем "Укрпочта" планирует организовать дополнительные площадки обработки курьерских посылок, усилить диспетчеризацию, программные продукты для сопровождения курьеров...

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