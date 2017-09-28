| | Возрождение легенды: представлена новая версия легендарного телефона Nokia
Наука

Возрождение легенды: представлена новая версия легендарного телефона Nokia

Возрождение легенды: представлена новая версия легендарного телефона Nokia
В продажу Nokia 8110 4G поступит в мае по цене 79 евро (97 долларов США).

На конференции MWC 2018 (Mobile World Congress) компания HMD Global презентовала обновленный телефон Nokia 8110.

Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на bykvu.com.

Указанный телефон-слайдер выпускался в 90-х годах и стал популярным после фильма "Матрица". Так, в одной из сцен главный герой культового боевика – Нео (в исполнении актера Киану Ривза) – использовал именно телефон Nokia 8110. Указанный гаджет даже прозвали "бананофоном" из-за его изогнутой формы. Впоследствии он был снят с производства. Теперь же компания HMD представила его обновленную версию.

Новый телефон получил узнаваемую изогнутую форму и цвет Banana Yellow, вдобавок к "традиционно черному" (Traditional Black).

Обновленная Nokia 8110 является смартфоном. Телефон может работать в 4G-сетях. Он оснащен 2,4-дюймовым экраном, камерой в два мегапикселя и 4 ГБ памяти.

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Гаджет работает на собственной системе Smart Feature OS, в которой смогут работать приложения из магазина Nokia.

Аккумулятор емкостью 1200 мА•ч обеспечивает работу в течение 48 часов в режиме прослушивания музыки (и до 9 часов — в режиме разговора)...

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