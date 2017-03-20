Для тамбовчан проведут мастер-класс по изготовлению подарков к 8 марта

Для мужского населения Тамбова проведут специальный мастер-класс по изготовлению оригинальных подарков любимой женщине ко дню 8 марта.Мастер-класс под названием "Весенний цветок" состоится 3 и 4 марта в "Усадьбе Асеевых". Здесь всех желающих будут учить, как сделать подарок своими руками. К примеру, участников научат плести тюльпаны из бисера. Организаторы уверяют, что подобный подарок разнообразит интерьер, подарит весеннее настроение и, конечно же, приятно удивит любимую, показав ей нежность чувств избранника.Занятие будет проходить один раз в день, в 16 и 11 часов, 3 и 4 марта соответственно. Посетить мастер-класс можно по предварительно купленному билету, стоимость которого составляет 150 рублей. Все необходимое для рукоделия предоставляется на мероприятии...