| | Скандальная экс-регионалка наговорила гадостей об Украине в эфире росТВ: опубликовано видео
Политика

Скандальная экс-регионалка наговорила гадостей об Украине в эфире росТВ: опубликовано видео

воскресенье, 25 февраля 2018, 22:09
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Скандальная экс-регионалка Елена Бондаренко отметилась очередным эмоциональным спичем на одном из пропагандистских российских шоу.
Видео было опубликовано в социальной сети Facebook.
"Законы в Украине, даже принимаемые этой бандитской сворой, не работают. Это не правовое государство. Это государство, в котором закон выдуман только для политического оппонента и создан чтобы давить оппозицию и любое сопротивление этому режиму, а сам режим находится вне закона", - заявила Бондаренко.
Слова экс-регионалки, вполне предсказуемо, благосклонно восприняла публика в зале и присутствующие гости на шоу.
Как сообщал "Апостроф", скандальная экс-регионалка Елена Бондаренко разочарована "предательством" беглого президента Украины Виктора Януковича и считает украинцев виновными в войне с Россией...

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