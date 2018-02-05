Скандальная экс-регионалка наговорила гадостей об Украине в эфире росТВ: опубликовано видео

воскресенье, 25 февраля 2018, 22:09Поделитьсяпереглянути новину українськоюСкандальная экс-регионалка Елена Бондаренко отметилась очередным эмоциональным спичем на одном из пропагандистских российских шоу.Видео было опубликовано в социальной сети Facebook."Законы в Украине, даже принимаемые этой бандитской сворой, не работают. Это не правовое государство. Это государство, в котором закон выдуман только для политического оппонента и создан чтобы давить оппозицию и любое сопротивление этому режиму, а сам режим находится вне закона", - заявила Бондаренко.Слова экс-регионалки, вполне предсказуемо, благосклонно восприняла публика в зале и присутствующие гости на шоу.Как сообщал "Апостроф", скандальная экс-регионалка Елена Бондаренко разочарована "предательством" беглого президента Украины Виктора Януковича и считает украинцев виновными в войне с Россией...