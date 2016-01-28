Во Львове водитель сбил насмерть ребенка и скрылся: опубликовано фото

воскресенье, 25 февраля 2018, 21:27Поделитьсяпереглянути новину українськоюВо Львове водитель сбил насмерть 10-летнего ребенка, который катался на санках.Об этом сообщил руководитель группы VARTA1 Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.Отмечается, что водитель Renault Master после совершения ДТП скрылся, а ребенок погиб на месте.В пресс-службе ГУ НП во Львовской области заявили, что, по предварительным данным, ребенок выехал на санках на проезжую часть.Позже, по словам Зинкевича, водитель все же вернулся на место ДТП."На 17:40 водитель автобуса вернулся на место происшествия, его оформляют по данной ситуации", - написал он.Как сообщал "Апостроф", под Киевом на Одесской трассе водители двух автомобилей устроили гонки, которые завершились серьезным ДТП...