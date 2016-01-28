Во Львове водитель сбил насмерть ребенка и скрылся: опубликовано фото

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Во Львове водитель сбил насмерть 10-летнего ребенка, который катался на санках.
Об этом сообщил руководитель группы VARTA1 Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.
Отмечается, что водитель Renault Master после совершения ДТП скрылся, а ребенок погиб на месте.
В пресс-службе ГУ НП во Львовской области заявили, что, по предварительным данным, ребенок выехал на санках на проезжую часть.
Позже, по словам Зинкевича, водитель все же вернулся на место ДТП.
"На 17:40 водитель автобуса вернулся на место происшествия, его оформляют по данной ситуации", - написал он.
Как сообщал "Апостроф", под Киевом на Одесской трассе водители двух автомобилей устроили гонки, которые завершились серьезным ДТП...